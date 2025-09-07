Alsumaria Tv
إحصائية دولية: العراقيون اكثر طالبي اللجوء الى المانيا

دوليات

2025-09-07 | 11:09
إحصائية دولية: العراقيون اكثر طالبي اللجوء الى المانيا
السومرية نيوز – دولي
يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على قرار ميركل التاريخي بفتح حدود بلادها أمام الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين كانوا يصلون آنذاك إلى أوروبا بحثًا عن ملاذٍ آمن من الحروب الأهلية أو الضائقة الاقتصادية الشديدة.

وتُعدّ صور الناس وهم يسيرون بأعدادٍ كبيرة على الطرق السريعة، حاملين أمتعتهم على ظهورهم، من أكثر الصور رسوخًا في أوروبا الحديثة. ولا تزال تداعيات تلك اللحظة محسوسة حتى اليوم في السياسة الألمانية والأوروبية على حدٍ سواء.؟
وكان مئات الآلاف من الناس يهدفون إلى الوصول إلى ألمانيا، معقل الاستقرار الاقتصادي والازدهار. حيث رحبت بهم ميركل، معلنةً في 31 آب 2015، "Wir schaffen das" (بإمكاننا فعل ذلك). وأصبحت هذه العبارة رمزًا لنهج أوسع يُعرف باسم ثقافة الترحيب.
بعد إعلان ميركل الشهير في 31 آب، وصل آلاف الأشخاص إلى جنوب ألمانيا في 5 أيلول والأيام التي تلته.
وفي عامي 2015 و2016 وحدهما، تقدم 1,164,000 شخص بطلبات لجوء لأول مرة.
وسجلت ألمانيا 2.6 مليون طلب لجوء للمرة الأولى من مجموعة متنوعة من البلدان، وذلك خلال الفترة من كانون الثاني 2015 إلى كانون الأول 2024، وفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF).
جاءت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من مواطني سوريا وأفغانستان والعراق، وهي دول تعاني من صراعات طويلة الأمد. وشكّل السوريون أكثر من ثلث الطلبات خلال هذين العامين.
وانخفضت الأعداد بعد عام 2016، لكنها عادت وارتفعت بشكل كبير في عام 2022، عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
 

أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
Play
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Play
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Live Talk
Play
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
Play
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
Play
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
Play
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Play
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
Play
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
Biotic
Play
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Play
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
Play
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
Play
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
Play
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Play
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب
15:53 | 2025-09-07
ترامب يطالب بإطلاق سراح "الأسرى" وعودتهم من غزة
14:35 | 2025-09-07
اتهام أمريكي لروسيا بالسعي لـ"التصعيد" في الصراع الأوكراني
14:00 | 2025-09-07
جعجع: حزب الله بات يهدد بحرب أهلية في لبنان
13:56 | 2025-09-07
ترامب يتحدث عن جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا
13:31 | 2025-09-07
المرشد الإيراني يصدر توصية لحكومة بلاده
13:18 | 2025-09-07

