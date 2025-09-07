إحصائية دولية: العراقيون اكثر طالبي اللجوء الى المانيا

وتُعدّ صور الناس وهم يسيرون بأعدادٍ كبيرة على الطرق السريعة، حاملين أمتعتهم على ظهورهم، من أكثر الصور رسوخًا في أوروبا الحديثة. ولا تزال تداعيات تلك اللحظة محسوسة حتى اليوم في السياسة الألمانية والأوروبية على حدٍ سواء.؟وكان مئات الآلاف من الناس يهدفون إلى الوصول إلى ، معقل الاستقرار الاقتصادي والازدهار. حيث رحبت بهم ، معلنةً في 31 آب 2015، "Wir schaffen das" (بإمكاننا فعل ذلك). وأصبحت هذه العبارة رمزًا لنهج أوسع يُعرف باسم ثقافة الترحيب.بعد إعلان ميركل الشهير في 31 آب، وصل آلاف الأشخاص إلى جنوب ألمانيا في 5 أيلول والأيام التي تلته.وفي عامي 2015 و2016 وحدهما، تقدم 1,164,000 شخص بطلبات لجوء لأول مرة.وسجلت ألمانيا 2.6 مليون طلب لجوء للمرة الأولى من مجموعة متنوعة من البلدان، وذلك خلال الفترة من كانون الثاني 2015 إلى كانون الأول 2024، وفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF).جاءت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من مواطني وأفغانستان والعراق، وهي دول تعاني من صراعات طويلة الأمد. وشكّل السوريون أكثر من ثلث الطلبات خلال هذين العامين.وانخفضت الأعداد بعد عام 2016، لكنها عادت وارتفعت بشكل كبير في عام 2022، عقب الروسي الشامل لأوكرانيا.