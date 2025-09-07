اعتقال 900 متظاهر مؤيد لغزة في لندن

وبحسب شرطة العاصمة (ميتروبوليتان)، فإن 890 شخصا جرى اعتقالهم خلال المظاهرة التي نظمت أمام من بينهم 857 متهما يدعمون منظمة محظورة بموجب ، فيما تم توقيف 33 آخرين بتهم جنائية مختلفة شملت الاعتداء على ضباط شرطة وارتكاب أعمال شغب.وشهدت المظاهرة، التي نظمتها حملة "دافعوا عن هيئات المحلفين" مشاركة نحو 1500 شخص، رفعوا لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم أكشن من أجل فلسطين"، في إشارة إلى الدعم الشعبي المتواصل للحركة رغم حظرها.وبحسب شهود بدأت الشرطة في تنفيذ الاعتقالات خلال دقائق من بدء التظاهرة، حيث جلس عدد كبير من المتظاهرين على الأرض تعبيرا عن احتجاجهم السلمي، بينما هتف آخرون: "عار عليكم"، "يا شرطة ، اختاروا: العدالة أم الإبادة."وتحولت بعض اللحظات إلى مناوشات حادة بعد أن أبدى متظاهرون مقاومة رمزية، رفضا لسياسة "تجريم التضامن" على حد وصفهم.من جهتها قالت كلير سمارت مساعدة نائب إن عددا من الضباط تعرضوا لـ"الركل واللكم والبصق"، وألقيت عليهم مخلفات خلال محاولاتهم تفريق الحشود، مؤكدة أن "هذه الإساءات غير مقبولة إطلاقا وسيتم التعامل معها بصرامة".جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت قبل شهرين حظر جماعة "فلسطين أكشن"، المتهمة بتنفيذ أعمال تخريب ضد شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي واعتبرت أن أنشطتها تشكل تهديدا للأمن العام.في المقابل يقول الجماعة إن الحظر يمثل "تضييقا خطيرا على حرية التعبير وحق التظاهر"، مشيرين إلى أن العديد من المعتقلين لم يرتكبوا سوى التلويح بلافتات أو الإدلاء بآراء داعمة للجماعة.ووفقاً للسلطات بلغ إجمالي المعتقلين منذ إعلان الحظر نحو 1600 شخص، معظمهم بسبب التعبير عن الدعم بشكل صامت أو رمزي.وتتصاعد الدعوات في لإعادة تقييم القرار الحكومي بحظر الجماعة في ظل الانتقادات الحقوقية المتزايدة لتعامل الشرطة مع الاحتجاجات المناصرة للقضية الفلسطينية.