تركيا تطرح خطة اقتصادية جديدة لمكافحة التضخم

وكتب يلماز على منصة إكس، أنه سيتم الكشف عن البرنامج في مؤتمر صحفي الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.وقال إن البرنامج سيحدد "الأرقام الأساسية للموازنة للفترة ما بين 2026 و 2028"، وسيقدم بيانات جديدة لمؤشرات الاقتصاد الكلي بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفاً أن الحكومة ستعلن أيضاً عن جدول أعمال للإصلاح الهيكلي.وأشار يلماز إلى أنه "بينما نقوم بتحديث برنامجنا الذي يركز على استمرار خفض التضخم والنمو المتوازن والرخاء الاجتماعي المستدام والتعافي من آثار الزلزال بشكل كامل، فإننا نحافظ على الإطار الأساسي لسياستنا وتعزيزه".ولفت أيضاً إلى أن البرنامج يحظى بدعم قوي من الرئيس .وفي برنامجها السابق متوسط الأجل الذي جرى الإعلان عنه في سبتمبر/أيلول 2024، قالت الحكومة إنها تهدف إلى الوصول إلى معدل تضخم من خانة واحدة بحلول عام 2026 ورفع النمو الاقتصادي إلى 5% بحلول عام 2027.وأظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي في جاء أعلى من المتوقع في أغسطس/آب إذ بلغ نحو 33%.