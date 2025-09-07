الصفحة الرئيسية
بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539906-638928589052026532.jpg
الحوثيون ينفون تصنيعهم أسلحة كيميائية
دوليات
2025-09-07 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
73 شوهد
وصف حزام الأسد عضو
المكتب السياسي
لجماعة "أنصار الله" الحوثية الاتهامات الغربية الموجهة للجماعة بشأن تصنيع واستخدام أسلحة كيميائية بأنها "مجرد خيال".
وأشار الأسد إلى أن الهدف منها هو توفير غطاء سياسي وإعلامي لشن هجمات جديدة على
اليمن
.
وفي تصريح صحفي قال الأسد: "الاتهامات التي تتحدث عن امتلاك أو تصنيع جماعة
أنصار الله
لأسلحة كيميائية عارية تماما عن
الصحة
، ولا تستند إلى أي دليل واقعي أو منطقي. هي جزء من حملة تضليل ممنهجة".
وأضاف أن هذه الادعاءات تكرار لسيناريوهات سابقة استخدمت ضد دول وشعوب أخرى، في إشارة إلى ما اعتبره محاولات دولية لتبرير أي تصعيد عسكري قادم في اليمن.
وأوضح عضو
المكتب السياسي
أن التوقيت الذي ظهرت فيه هذه الادعاءات ليس بريئا، بل يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، وتطرح فيه خيارات عسكرية ضد الجماعة، مشيرا إلى أن "الحديث عن الأسلحة الكيميائية هو تمهيد إعلامي لأي عدوان محتمل".
وأكد الأسد أن جماعته تلتزم بالقوانين الدولية، بما في ذلك المتعلقة باستخدام الأسلحة المحرمة، داعيا إلى فتح تحقيق دولي مستقل إن كانت هناك مزاعم جدية، مشددا على أن "أنصار الله لا تخشى الحقيقة، لكنها ترفض الأكاذيب الملفقة".
مقالات ذات صلة
الحوثيون ينفون استهداف قيادات في صنعاء بهجوم إسرائيلي
12:59 | 2025-08-28
فصائل فلسطينية تنفي بدء تسليم سلاح المخيمات في لبنان
03:43 | 2025-08-22
الداخلية تنفي وجود عمليات تهريب سلاح عبر الحدود العراقية السورية - عاجل
11:39 | 2025-07-29
ضبط مادة كيميائية معده للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي (صورة)
05:20 | 2025-09-04
الحوثيون
اليمن
المكتب السياسي
أنصار الله
الصحة
كيميا
سينا
كريت
يارا
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
محليات
33.23%
02:24 | 2025-09-06
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
02:24 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
اقتصاد
31.23%
03:06 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
03:06 | 2025-09-06
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
أمن
18.72%
03:42 | 2025-09-07
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
03:42 | 2025-09-07
توضيح رسمي بشأن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
محليات
16.82%
10:18 | 2025-09-06
توضيح رسمي بشأن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
10:18 | 2025-09-06
أحدث الحلقات
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب
15:53 | 2025-09-07
ترامب يطالب بإطلاق سراح "الأسرى" وعودتهم من غزة
14:35 | 2025-09-07
اتهام أمريكي لروسيا بالسعي لـ"التصعيد" في الصراع الأوكراني
14:00 | 2025-09-07
جعجع: حزب الله بات يهدد بحرب أهلية في لبنان
13:56 | 2025-09-07
ترامب يتحدث عن جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا
13:31 | 2025-09-07
المرشد الإيراني يصدر توصية لحكومة بلاده
13:18 | 2025-09-07
