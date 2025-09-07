ترامب يمارس الضغط: مستعد للمرحلة الثانية من العقوبات على روسيا

من جانبه، قال الأمريكي سكوت بيسنت، إن الضغط الاقتصادي الإضافي من وأوروبا يمكن أن يدفع الرئيس الروسي إلى الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا.وأوضح أن "مستعدة لزيادة الضغط على ".لكنه قال "نحن بحاجة إلى أن يتبعنا شركاؤنا الأوروبيون، لأنه إذا قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بذلك معا، فسنصبح في سباق بين إلى متى يمكن للجيش الأوكراني أن يصمد مقابل المدة التي يصمد فيها الاقتصاد الروسي".ويشعر بالإحباط من عدم قدرته على وقف القتال في أوكرانيا بعد أن توقع في البداية أنه سيكون قادرا على إنهاء الحرب بسرعة عندما تولى منصبه في يناير كانون الثاني.وامتنع حتى الآن عن فرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، وهي أكبر مشتر للنفط الروسي. لكنه زاد من الرسوم على واردات الولايات المتحدة من الهند، وهي من أكبر مستهلكي الطاقة من روسيا.