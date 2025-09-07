الكشف عن عرض أمريكي جديد لحركة حماس

وأكد موقع "أكسيوس" أن الاقتراح الأمريكي الجديد يتضمن صفقة شاملة في الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين مقابل إنهاء الحرب في ، ويهدف الاقتراح إلى إيجاد حل دبلوماسي قبل الهجوم الكبير الذي تخطط لشنه لاحتلال مدينة غزة.وذكر مصدران مطلعان وفق "أكسيوس" أنه في الأحد الماضي، لعب ويتكوف الغولف مع الرئيس الأمريكي وناقشا الوضع حول حرب غزة.وقال المصدران إن وجه ويتكوف ببذل دفعة جديدة للتوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.ثم طلب ويتكوف من رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بَحبح، الذي كان قناة اتصال خلفية لـ"حماس" في الأشهر الأخيرة، أن يخبر المجموعة أنه إذا أطلقوا سراح جميع الرهائن، فسيؤكد ترامب انتهاء الحرب.وقام بحبح بتوصيل الرسالة إلى "حماس" وعاد إلى ويتكوف لاحقا خلال الأسبوع برسالة من "حماس" تعبر عن الاستعداد للذهاب نحو صفقة شاملة، كما شددت "حماس" في الرسالة على أن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يتم في وقت واحد مع الإعلان عن وقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وفقا لمصدر على علم بالأمر.بالإضافة إلى بَحْبَح، أنشأ ويتكوف أيضا قناة اتصال خلفية جديدة لـ"حماس" من خلال ناشط السلام الإسرائيلي غرشون باسكين.وقال مصدران إن ويتكوف طلب من باسكين نقل مبادئ عامة لصفقة وقف إطلاق نار شاملة لـ"حماس"، إلا أن باسكين رفض التعليق لـ"أكسيوس"، وكذلك ولم يرد على طلب للتعليق.