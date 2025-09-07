الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل بـ8 مسيرات

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة " " اليمنية إن العملية نفذت بـ 8 طائرات مسيرة.وأضاف يحيى سريع أنهم استهدفوا النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا المحتلة.وفي البيان، ذكر المتحدث العسكري أن "طائرة مسيرة استهدفت مطار وقد أصابت المطار بشكل مباشر وتسببت في إيقاف حركة الملاحة فيه".وصرح بأنه "تم ضرب هدفين عسكريين حساسين في النقب بثلاث طائرات مسيرة، بالإضافة إلى مسيرة على هدف حيوي في عسقلان وأخرى على ".كما أفاد بأنهم "قصفوا هدفا حيويا في منطقة أسدود بطائرتين مسيرتين".وأكد سريع أن "العمليات حققت أهدافها بنجاح وأن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية فشلت في رصد واكتشاف عدد منها".