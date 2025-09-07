المرشد الإيراني يصدر توصية لحكومة بلاده

ونقلت وسائل اعلام دولية عن المرشد الإيراني خلال اجتماع للحكومة، "هناك إمكانات مهمة لتحقيق الإجماع بفضل الانسجام بين مختلف المؤسسات".

وأضاف "نوصي بتوفير المواد الأساسية وتخزينها لوجود مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها".

وكان الرئيس الإيراني أكد، قبل أيام، أن الهدف من ضغوط والدول الغربية هو جعل ضعيفة منزوعة السلاح، مشيرا الى أن بلاده سترد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان.