السومرية نيوز
بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539920-638928646673138400.jpg
جعجع: حزب الله بات يهدد بحرب أهلية في لبنان
دوليات
2025-09-07 | 13:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
77 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اعتبر
رئيس حزب
القوات اللبنانية
سمير جعجع
أن "حزب الله" بات يهدد بحرب أهلية عندما قررت الحكومة
اللبنانية
حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن سلاح الحزب لا يحمي
الشيعة
بل يحتمي بهم.
وأدلى جعجع بسلسلة من التصريحات خلال كلمة له في احتفال "شهداء المقاومة
اللبنانية
" في معراب، وقال ان "محور الممانعة تورط في حرب إسناد وأخطأ التقدير وخسر الحرب"، مشيرا الى ان "اتفاق وقف إطلاق النار مع
إسرائيل
نص على تفكيك كل البنى العسكرية غير
الشرعية
في
لبنان
".
وتابع "لن نقبل بعد الان إلا أن يكون القرار لبنانيا 100% ولن نقبل بأي قرار خارج المؤسسات الدستورية"، موضحا ان "
حزب الله
بات يهدد بحرب أهلية عندما قررت الحكومة حصر السلاح بيد الدولة".
وتابع "لا قيام لدولة فعلية في لبنان بوجود سلاح غير شرعي بداخلها"، لافتا الى ان "أقصر طريق لإخراج إسرائيل من الجنوب ووقف اعتداءاتها هو قيام دولة فعلية في لبنان".
وذكر انه "لا حرب أهلية ولا أحد يريدها واذا فرضتموها من طرف واحد فجميع اللبنانيين مع الدولة والشرعية"، مشيرا الى انه "لا 7 أيار من جديد ولا من يحزنون ولا من يطوقون
السراي
ولا غيرها".
وبين ان "سلاح حزب الله لا يحمي
الشيعة
إنما يحتمي بهم ويتخذ منهم متراسا"، موجها حديثه لحزب الله "حربكم في الداخل مع أي طرف ستخسرونها وتخسرون كل شيء".
كما خاطب الشيعة في لبنان قائلا: "أنتم مكون أساسي في هذا الوطن الذي أكد عليه الإمام
موسى الصدر
ولا نقبل أن يصيبكم ما أصابنا في حقبة الولاية السابقة عندما سلمنا سلاحنا.. لا تصدقوا أن السلاح يحميكم ويحصل لكم حقوقكم وشرفكم ولكم في الحرب الأخيرة دليل ساطع وواقع لا مجال لإنكاره".
وأقرت الحكومة اللبنانية الجمعة الماضية خطة الجيش لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في قصر
بعبدا
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
حزب الله: معضلة خطيرة للغاية تواجه لبنان وندرس كل الخيارات
12:36 | 2025-09-05
غارة جنوب لبنان واسرائيل تؤكد: هاجمنا مخازن قتالية لـ"حزب الله"
17:24 | 2025-08-22
لبنان ممتعض من تصريحات مستشار السيد الخامنئي بشأن سلاح حزب الله
12:16 | 2025-08-09
لاريجاني من مرقد نصر الله: سنقف الى جانب حزب الله دائما
15:11 | 2025-08-13
جعجع
حزب الله
القوات اللبنانية
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
موسى الصدر
سمير جعجع
اللبنانية
السومرية
