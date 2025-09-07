جعجع: حزب الله بات يهدد بحرب أهلية في لبنان

وأدلى جعجع بسلسلة من التصريحات خلال كلمة له في احتفال "شهداء المقاومة " في معراب، وقال ان "محور الممانعة تورط في حرب إسناد وأخطأ التقدير وخسر الحرب"، مشيرا الى ان "اتفاق وقف إطلاق النار مع نص على تفكيك كل البنى العسكرية غير في ".وتابع "لن نقبل بعد الان إلا أن يكون القرار لبنانيا 100% ولن نقبل بأي قرار خارج المؤسسات الدستورية"، موضحا ان " بات يهدد بحرب أهلية عندما قررت الحكومة حصر السلاح بيد الدولة".وتابع "لا قيام لدولة فعلية في لبنان بوجود سلاح غير شرعي بداخلها"، لافتا الى ان "أقصر طريق لإخراج إسرائيل من الجنوب ووقف اعتداءاتها هو قيام دولة فعلية في لبنان".وذكر انه "لا حرب أهلية ولا أحد يريدها واذا فرضتموها من طرف واحد فجميع اللبنانيين مع الدولة والشرعية"، مشيرا الى انه "لا 7 أيار من جديد ولا من يحزنون ولا من يطوقون ولا غيرها".وبين ان "سلاح حزب الله لا يحمي إنما يحتمي بهم ويتخذ منهم متراسا"، موجها حديثه لحزب الله "حربكم في الداخل مع أي طرف ستخسرونها وتخسرون كل شيء".كما خاطب الشيعة في لبنان قائلا: "أنتم مكون أساسي في هذا الوطن الذي أكد عليه الإمام ولا نقبل أن يصيبكم ما أصابنا في حقبة الولاية السابقة عندما سلمنا سلاحنا.. لا تصدقوا أن السلاح يحميكم ويحصل لكم حقوقكم وشرفكم ولكم في الحرب الأخيرة دليل ساطع وواقع لا مجال لإنكاره".وأقرت الحكومة اللبنانية الجمعة الماضية خطة الجيش لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في قصر .