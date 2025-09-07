وكتب على منصة "X": "يكمن خطر أي حرب في التصعيد. يبدو أن تسعى للتصعيد".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أنه مستعد لبدء جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.يذكر أن كانت قد أوضحت سابقا أن الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية، حيث تتم الضربات حصريا على أهداف البنية التحتية العسكرية، وأماكن تجمع الجنود، ومراكز .