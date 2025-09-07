ترامب يطالب بإطلاق سراح "الأسرى" وعودتهم من غزة

الصفحة الرئيسية
بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب
دوليات
2025-09-07 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
523 شوهد
طالب الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الأحد، بإطلاق سراح الأسرى وعودتهم من
غزة
إلى ديارهم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن
ترامب
قوله، "حذرت حماس بشأن تبعات عدم قبول صفقة وهذا تحذيري الأخير".
وأضاف "الإسرائيليون وافقوا على شروطي وحان الآن دور حركة حماس للموافقة أيضا".
وتابع ترامب "نطالب بإطلاق سراح الأسرى وعودتهم من
غزة
إلى ديارهم ونطالب جميعا بإنهاء هذه الحرب"، مردفا "حذرت حماس بشأن تبعات عدم قبول صفقة وهذا تحذيري الأخير".
وقدم مبعوث
البيت الأبيض
ستيف ويتكوف اقتراحا جديدا لحركة حماس بشأن صفقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة من خلال ناشط سلام إسرائيلي.
وأكد موقع "أكسيوس" أن الاقتراح الأمريكي الجديد يتضمن صفقة شاملة في الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين مقابل إنهاء الحرب في غزة، ويهدف الاقتراح إلى إيجاد حل دبلوماسي قبل الهجوم الكبير الذي تخطط
إسرائيل
لشنه لاحتلال مدينة غزة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
بكفالة.. إطلاق سراح "عباس العرداوي"
08:12 | 2025-06-27
ترامب يتحدث عن "فرصة كبيرة" لوقف إطلاق النار في غزة
15:31 | 2025-07-09
ترامب يعلن موافقة "إسرائيل" على وقف إطلاق النار في غزة
18:29 | 2025-07-01
إطلاق سراح عراقي من مراكز الاحتجاز الليبية
11:20 | 2025-07-14
غزة
ترامب
دونالد ترامب
البيت الأبيض
إسرائيل
دونالد
بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب
15:53 | 2025-09-07
اتهام أمريكي لروسيا بالسعي لـ"التصعيد" في الصراع الأوكراني
14:00 | 2025-09-07
جعجع: حزب الله بات يهدد بحرب أهلية في لبنان
13:56 | 2025-09-07
ترامب يتحدث عن جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا
13:31 | 2025-09-07
المرشد الإيراني يصدر توصية لحكومة بلاده
13:18 | 2025-09-07
الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل بـ8 مسيرات
13:14 | 2025-09-07
