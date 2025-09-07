ترامب يطالب بإطلاق سراح "الأسرى" وعودتهم من غزة

طالب الرئيس الأمريكي ، الأحد، بإطلاق سراح الأسرى وعودتهم من إلى ديارهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قوله، "حذرت حماس بشأن تبعات عدم قبول صفقة وهذا تحذيري الأخير".

وأضاف "الإسرائيليون وافقوا على شروطي وحان الآن دور حركة حماس للموافقة أيضا".

وتابع ترامب "نطالب بإطلاق سراح الأسرى وعودتهم من إلى ديارهم ونطالب جميعا بإنهاء هذه الحرب"، مردفا "حذرت حماس بشأن تبعات عدم قبول صفقة وهذا تحذيري الأخير".

وقدم مبعوث ستيف ويتكوف اقتراحا جديدا لحركة حماس بشأن صفقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة من خلال ناشط سلام إسرائيلي.

وأكد موقع "أكسيوس" أن الاقتراح الأمريكي الجديد يتضمن صفقة شاملة في الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين مقابل إنهاء الحرب في غزة، ويهدف الاقتراح إلى إيجاد حل دبلوماسي قبل الهجوم الكبير الذي تخطط لشنه لاحتلال مدينة غزة.