بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب

ووفقا للمشاهد التي بثها مباشرة، حاول البابا (69 عاما) الإمساك بجسم ألقاه أحد الحاضرين من بين الحشود، مما دفعه للانحناء إلى الخلف بشكل مفاجئ، حيث اصطدم بكاميرا المصور الرسمي الموجود في مؤخرة المركبة، ما تسبب في اهتزازها لفترة وجيزة.وبادر البابا ليو الرابع عشر بالاعتذار فورا، حيث استدار نحو المصور مبتسما وقال: "سكوزا" (Scusa)، وهي كلمة إيطالية تعني "عذرا".يذكر أن البابا ليو الرابع عشر (واسمه الأصلي فرنسيس بريفوست) هو أول من أصل أمريكي شمالي، وقد انتخبه في 8 مايو 2025 ليكون بعد وفاته، وكان قد شغل سابقا منصب رئيس دائرة الأساقفة قبل انتخابه.