Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
محافظ كربلاء بشأن حادثة المجسر: لن نتهاون مع أي تقصير
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب

دوليات

2025-09-07 | 15:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب
المصدر:
روسيا اليوم
312 شوهد

اعتذر بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر بعد أن اصطدم عن غير قصد بمصور كان جالسا خلفه في المركبة البابوية خلال موكبه في ساحة القديس بطرس.

ووفقا للمشاهد التي بثها الفاتيكان مباشرة، حاول البابا (69 عاما) الإمساك بجسم ألقاه أحد الحاضرين من بين الحشود، مما دفعه للانحناء إلى الخلف بشكل مفاجئ، حيث اصطدم بكاميرا المصور الرسمي الموجود في مؤخرة المركبة، ما تسبب في اهتزازها لفترة وجيزة.

وبادر البابا ليو الرابع عشر بالاعتذار فورا، حيث استدار نحو المصور مبتسما وقال: "سكوزا" (Scusa)، وهي كلمة إيطالية تعني "عذرا".

يذكر أن البابا ليو الرابع عشر (واسمه الأصلي روبرت فرنسيس بريفوست) هو أول بابا من أصل أمريكي شمالي، وقد انتخبه الكرادلة في 8 مايو 2025 ليكون خليفة البابا فرنسيس بعد وفاته، وكان قد شغل سابقا منصب رئيس دائرة الأساقفة قبل انتخابه.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
Play
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
من الأخير
Play
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
Play
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-07
Play
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Play
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Live Talk
Play
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
Play
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
عشرين
Play
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Play
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Biotic
Play
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Play
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
Play
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
Play
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
Play
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
من الأخير
Play
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
Play
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-07
Play
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Play
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Live Talk
Play
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
Play
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
عشرين
Play
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Play
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Biotic
Play
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Play
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
Play
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
Play
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05

اخترنا لك
وزارة الصحة اللبنانية: 5 ضحايا و5 جرحى إثر غارات إسرائيلية
10:40 | 2025-09-08
صافرات الإنذار في البحر الميت
10:35 | 2025-09-08
إسبانيا تستدعي سفيرها من إسرائيل
10:01 | 2025-09-08
عملية مدوية.. صدمة في إسرائيل إثر حادثة القدس
09:54 | 2025-09-08
الرئيس الأوكراني الأسبق: دفاعتنا الجوية أحرقت مبنى الحكومة في كييف
08:19 | 2025-09-08
مسيرة حوثية تقترب من مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي
07:17 | 2025-09-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.