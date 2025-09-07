في السويد.. خروج قطار محمل بالذخائر عن مساره

ونقلت الشبكة الإعلامية: "على مقربة من بلدة أرنشولدسفيك، تقف عدة عربات حاليا على طول مسار ، ووفقا لهيئة النقل ، سيستغرق إصلاح المسار عدة أسابيع".وأكد بيتر ، المتحدث باسم هيئة النقل السويدية، أن العربات كانت تحمل ذخائر وبطاريات ليثيوم.ووفقا للمصدر، سيتم تسليم إلى فرق الطوارئ المختصة، حيث سيقوم الخبراء بعد ذلك بعمليات التنظيف والتقييم الدقيق للضرر الناجم عن الحادث.