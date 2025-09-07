الكشف عن لقاء سوري إسرائيلي مرتقب الأسبوع الحالي

وقد التقى الاثنان سابقا عدة مرات لوضع أساس لاتفاق أمني بين وسوريا.وحسب مصادر، فإن من يدفع لإجراء هذا اللقاء هو المبعوث الأميركي توم ، الذي اجتمع مع الطرفين سابقا.وفي آب الماضي، أفادت (سانا)، بأن وزير الخارجية السوري التقى في وفدا إسرائيليا لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في اجتماع تمّ برعاية أميركية.وذكرت الوكالة أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.وأشارت " " إلى أن المحادثات تأتي في إطار "الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".