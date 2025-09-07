منظمة دولية تنشر إحصائية مفجعة تخص أطفال غزة

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن طفلا فلسطينيا واحدا على الأقل قتل كل ساعة في المتوسط على يد القوات الإسرائيلية في على مدى ما يقرب من 23 شهرا من الحرب، حيث تجاوز عدد الأطفال القتلى الآن 20 ألف طفل.وأوضحت أن أحدث البيانات الصادرة عن في غزة أظهرت مقتل ما لا يقل عن 20 ألف طفل حوالي 2% من إجمالي عدد الأطفال في غزة منذ أكتوبر 2023.وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 1009 أطفال من بين القتلى دون سن عام واحد، كما ولد ما يقرب من نصفهم (450) وقتلوا خلال الحرب.ووفقا لوزارة ، أصيب ما لا يقل عن 42011 طفلا، بينما أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة بوجود ما لا يقل عن 21000 طفل مصابين بإعاقة دائمة، ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين أو يفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض.