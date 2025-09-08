بعد "مظاهرات ضد النظام".. مسلح يقتل ويصيب 3 شرطة ببندقية صيد في تركيا

وقالت وسائل اعلام تركية، ان هجوما مسلحا طال مركز للشرطة في ولاية ازمير غرب ، أدى الى مقتل عنصرين واصابة ثالث.وأوضحت التقارير ان منفذ الهجوم شاب يبلغ من العمر ١٦ عاماً هاجم ببندقية صيد، وتم اعتقاله بعد تنفيذ الهجوم.جاء ذلك بعد ليلة ساخنة من تظاهرات قادتها المعارضة التركية ضد نظام اردوغان، فيما شهدت شوارع إسطنبول مصادمات واسعة بين قوات الامن والمتظاهرين.