ارتفاع ضحايا حرب التجويع في غزة إلى 393 شخصا

ووفقا لبيان الوزارة ارتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية إلى 393 قتيلا بينهم 140 طفلا.وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن حالة المجاعة في بلغ 115 حالة، بينهم 25 طفلا.وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد سوءا في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والدوائية، في ظل استمرار منع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية والمتطلبات الطبية إلى القطاع.في السياق أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" بأن عدد الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تجاوز 20 ألف طفل بمعدل طفل فلسطيني واحد على الأقل في كل ساعة على يد القوات الإسرائيلية.وأوضحت المنظمة أن أحدث البيانات الصادرة عن في غزة أظهرت مقتل ما لا يقل عن 20 ألف طفل حوالي 2% من إجمالي عدد الأطفال في غزة منذ أكتوبر 2023.وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 1009 أطفال من بين القتلى دون سن عام واحد، كما ولد ما يقرب من نصفهم (450) وقتلوا خلال الحرب.ووفقا لوزارة ، أصيب ما لا يقل عن 42011 طفلا، بينما أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة بوجود ما لا يقل عن 21000 طفل مصابين بإعاقة دائمة، ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين أو يفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض.