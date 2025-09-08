مسيرة حوثية تقترب من مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي

وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه يُجري تحقيقا في التفاصيل.ووفقا لموقع "واي نت" الإسرائيلي، فإن الطائرة المسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من .ويقع مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، بالقرب من المنطقة التي دخلت لها الطائرة المسيرة.