وكتب أزاروف في منشور عبر "تلغرام": "من الواضح أن مبنى الحكومة في قد تضرر بصاروخ دفاع جوي. لكن نظام كييف، كعادته، يلتزم الصمت الخجول حيال هذا الأمر".وفي وقت سابق، أعرب النائب السابق في البرلمان الأوكراني سبيريدون كيلينكاروف عن رأي مماثل، حيث أشار في حديث لوكالة "تاس" إلى أن أنظمة الدفاع الجوي كانت على الأرجح تحاول إسقاط طائرات مسيرة تستهدف منشآت عسكرية.واندلع الحريق صباح الأحد طال مساحة تزيد عن ألف ، وشارك في إخماده أكثر من 400 رجل إطفاء، بالإضافة إلى حوالي 100 قطعة من المعدات، بما فيها مروحيات.وذكرت الدفاع الروسية في ذلك اليوم أن قواتها استهدفت بضربات عالية الدقة منشآت صناعية وعسكرية أوكرانية بينها مصنع "كييف-67" وقاعدة اللوجستيات "إس تي إس –غروب " في العاصمة كييف، مشددة على أنها لم تشن أي ضربات على أهداف أخرى داخل كييف.