عملية مدوية.. صدمة في إسرائيل إثر حادثة القدس

وأعلنت أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، اعتقال أحد سكان الشرقية بزعم ضلوعه في الهجوم، مضيفة أن الشخص يخضع حاليًا للتحقيق.وجاء في بيان للناطق باسم الشرطة الإسرائيلية: "يستمر التحقيق المشترك بين الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية بهدف تقديم أي شخص تثبت مشاركته أو تسهيله لهذا الهجوم الإرهابي إلى العدالة".وذكر البيان أن نشاط الشرطة في القدس شهد زيادة بعد الهجوم الذي بحياة 6 أشخاص.القدس الشرقية هي جزء من المدينة تحتله وهي موطن لعدد كبير من الفلسطينيين.تفاصيل العمليةوصباح اليوم، قتل 6 إسرائيليين وأصيب 15 آخرين بإطلاق نار نفذه شابان فلسطينيان اليوم الاثنين داخل محطة حافلات مركزية شمال القدس المحتلة.وذكرت المصادر الإسرائيلية أن من بين القتلى حاخام، وأن هناك 6 إصابات خطيرة و2 متوسطة جراء إطلاق النار في محطة الحافلات قرب مستوطنة راموت.وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي في وقت سابق إن 5 قتلوا، مشيرا إلى أن 7 من المصابين في عملية إطلاق النار جروحهم خطيرة.كما أفادت صحيفة " " الإسرائيلية، بأن حالة 5 من المصابين حرجة وحالة 5 آخرين خطيرة.