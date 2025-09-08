إسبانيا تستدعي سفيرها من إسرائيل

وذكرت رويترز في خبر تابعته ، انه "تقرر سفيرنا من للتشاور".ونقلت رويترز عن الحكومة الاسبانية قولها ان "حظر دخول اثنين من أعضاء حكومتنا إلى إسرائيل غير مقبول ونرفض الاتهامات بمعاداة السامية".وأضافت "قرارات رئيس الحكومة بشأن الوضع اللاإنساني بغزة والضفة هي ضمن دفاعنا عن السلام وحقوق الإنسان".