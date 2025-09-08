اعلامي يتلقى تهديدات بالخطف والتعذيب والتصفية الجسدية

وتضمنت منشورات التهديد للإعلامي عبود رئيس تحرير أخبار MTV، عبارات شديدة اللهجة وتهديدات صريحة بالخطف والتعذيب والقتل.وجاء في المنشور: "إلى بن العبود، إلى ابن أسرة نجسة ساقطة، إلى أحقر حيوانات الأرض.. كفاك التعرض من على شاشتك المتصهينة العميلة لأمن وكرامة الأمة الإسلامية والعربية.. حان وقت حسابك.. فكن على استعداد دائم وحذر شديد مما ينتظرك من عقوبات بالخطف والتعذيب ثم التصفية الجسدية.. وليتحضر ذووك لتلاوة الفاتحة على روحك الهالكة إلى جهنم".وفي أول رد فعل رسمي، أعربت "نقابة محرري الصحافة" عن إدانتها الشديدة للتهديدات، وشددت على أن التهديد اعتداء صارخ على حرية الإعلام وكرامة الصحافيين.وقال نقيب المحررين وأعضاء في بيان: "نستنكر التهديد الخطير الذي طال الزميل وليد عبود عضو مجلس النقابة، ونطالب الجهات الأمنية والقضائية بالتحرك العاجل للكشف عن مصدر هذه التهديدات وملاحقة من يقف خلفها، واتخاذ أشد العقوبات بحقهم".كما دعت النقابة إلى ضمان سلامة عبود وسائر الصحافيين اللبنانيين.وأكدت في بيانها أن حرية التعبير خط أحمر لا يمكن التساهل في انتهاكه تحت أي ذريعة.