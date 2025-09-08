تهديدات بالقتل بسبب اكلة "الكسكس"

وكتب المسؤول المنتخب معلقا على لقطة شاشة لتدوينة مجهولة: "بعد أن تم تهديدي بالقتل بسبب تناول الكسكس في مهرجان الطبخ في مرسيليا، لن أستسلم أبدا على الإطلاق".وتضمن المنشور صورة لرجلين مسلحين ملثمين يحيطان برجل معصوب العينين على وشك الإعدام.وكتب صاحب المنشور: "بايان يا مسكين!.. هذا الأحمق المفيد للإخوان سيكون من أوائل المستفيدين عندما يُستخدم كنقطة انطلاق لهم.. يا له من هراء!".وعلى موقع "إنستغرام"، شارك بينوا بايان أيضا رسالة أخرى اعتبرها تهديدا، حيث كتب أحد مستخدمي الإنترنت بنبرة ساخرة "قريبا سيكون في الشواء".وردا على ذلك، أكد مرسيليا أنها "مدينة للعيش المشترك"، مضيفا "سنبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار ذلك رغم الترهيب، سواء من اليمين المتطرف أو غيره".من جهته، أعرب " الاشتراكي" في بوش دو رون، وكذلك نائب الفرنسي ديلوغو، عن دعمهما لبينوا بايان.جدير بالذكر أن بينوا بايان شارك في مهرجان "Cous Cous" وهو مهرجان طهي ينظم بالشراكة مع مدينة مرسيليا.ووفقا لموقعه الإلكتروني، يهدف المهرجان إلى استكشاف نكهات وتنوعات وأصوات هذا الطبق الرائع متعدد الثقافات، وخصص المهرجان هذا العام للحمص الذي يعد مكوّنا أساسيا في العديد من أطباق الكسكس".