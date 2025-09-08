"التوقيع الآلي".. ترامب يتهم بايدن بأكبر فضيحة السياسية

وكتب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "فضيحة التوقيع الآلي" التي ارتبطت ببايدن تمثل واحدة من أكبر الفضائح السياسية في ، رغم أنها ليست بحجم قضية "خدعة " أو الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020".وأضاف ترامب في تصريحاته أن "هذه الفضيحة واحدة من أكبر الفضائح على الإطلاق"، ملمحا إلى أنها "تثير تساؤلات جدية حول إدارة بايدن".وتعود فضيحة التوقيع الآلي إلى الجدل الدائر بشأن استخدام بايدن جهاز "Autopen" لتوقيع وثائق رسمية بدلا من توقيعها بخط اليد، وهو ما اعتبره منتقدون دليلا على عدم جديته، فيما يرى آخرون أنها ممارسة إجرائية استخدمها رؤساء سابقون.أما خدعة روسيا، فهي المصطلح الذي يستخدمه ترامب لوصف التحقيقات التي أجراها (FBI) والمدعي الخاص حول تدخل روسيا في انتخابات 2016، والعلاقات المحتملة مع حملة ترامب.وبخصوص انتخابات 2020، يواصل ترامب الادعاء بأنها شابها تزوير واسع النطاق، خصوصا في التصويت عبر البريد، وهو ما تنفيه المحاكم والسلطات الأمريكية التي أكدت نزاهة العملية الانتخابية. ومع ذلك، لا يزال ترامب يعتمد هذه القضية كركيزة رئيسية في خطابه السياسي.