حماس: 55 الف شهيد بالقطاع التعليمي ومئات الالاف من الطلاب حرموا من الدراسة

وذكر بيان للحركة، ان"العام الدراسي في والقدس المحتلة بدأ دون قطاع غزَّة للعام الثالث على التوالي، على وقع جرائم إبادة وقصف وتدمير وتجويع ونزوح وتهجير قسري متواصلة منذ أكثر من 22 شهراً".وبين، ان"الاحتلال تعمَّد بتدمير كلّ مقوَّمات المنظومة التعليمية، باستهدافه أكثر من 90 % من مباني المدارس والجامعات في قطاع غزَّة، ولم يعد هناك مكان آمن وصالح لمواصلة العملية التعليمية، وأدّى عدوانه الهمجي إلى إزالة ما مجموعُه 25 مدرسة بطلبتها ومعلّميها من السجل التعليمي".واضاف البيان:"لقد حرم الاحتلال أكثر من 785 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، واستشهد أكثر من 19 ألف طالب وطالبة، وأصيب نحو 29 ألفاً، كما استشهد أكثر من ألف معلّم وإداريّ، وأصيب نحو خمسة آلاف منهم في قطاع غزَّة والضفة، واستشهد أكثر من 230 أكاديمياً، وأصيب أكثر من 1420".واكد"أمام هذه الحرب الصهيونية المستمرة ضدّ المنظومة التعليمية في فلسطين، ومع بدء العام الدراسي في الضفة المحتلة دون غزَّة، نترحّم في (حماس) على أرواح الشهداء من الطلبة والمدرّسين والأساتذة والإداريين".واشارت الحركة بحسب البيان، الى إنَّ "جرائم الاحتلال المُمنهجة والمتعمّدة ضدَّ المنظومة التعليمية تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، التي كفلت جميعها حقوق شعبنا في التعليم، الأمر الذي يضع أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، لوضع حدّ لهذه الجرائم، وتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة كافة".