الجيش الإسرائيلي يعترف رسميا بمقتل 4 جنود في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي: "مقتل 4 جنود تم الكشف عن هوية 3 والرابع تم إبلاغ عائلته وسيعلن عنه لاحقا، الرقيب أوري لاميد، 20 عاما، من تل موند، والرقيب غادي كوتال، 20 عاما، من كيبوتس أفيكيم، والرقيب أميت أرييه ريغيف، 19 عاما، من موديعين مكابيم ريوت، والرقيب أميت أرييه ريغيف، 19 عاما، من موديعين مكابيم ريوت".وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "الجنود القتلى ينتمون إلى النظامي 401، ووقعت الحادثة قرابة الساعة السادسة صباحا، عندما هاجمت خلية من أربعة مقاتلين الموقع، وألقوا عبوة ناسفة داخل دبابة مأهولة كانت عند مدخل الموقع، ثم أطلقوا النار على قائدها".كما أضاف أن القوة المشتركة التي كانت في الموقع تضم فصيلا من الكتيبة 50 التابعة للواء "ناحال"، إضافة إلى قوة مدرعة من لواء 401، تعمل في محيط مدخل مدينة خلال الأسابيع الأخيرة.