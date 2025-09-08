واشنطن تتوعد من يحاول استخدام مواطنيها كأوراق مساومة

ونقل الموقع عن قوله في منشور على منصة "إكس": "إذا حاولت استخدام كورقة مساومة، فسوف تواجه عواقب وخيمة".ويأتي التحذير في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي جديد يمهد الطريق أمام لتحديد دول في جميع أنحاء العالم كرعاة للاعتقالات غير القانونية وفرض تدابير عقابية، بما في ذلك العقوبات، ضد أولئك الذين تعتبرهم يحتجزون أمريكيين بشكل غير عادل.وأضافت: "وصف براون الأمر التنفيذي بأنه إجراء غير مسبوق يهدف إلى حماية الأمريكيين من الاحتجاز غير القانوني في الخارج.وبعد عودة إلى الرئاسة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، أطلقت السلطات الأفغانية سراح مواطنين أمريكيين كانا في السجن.ومع ذلك، يزعم مسؤولون أمريكيون أنه بالإضافة إليهما، كان محمود شاه حبيبي، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والأفغانية، وشغل منصب رئيس جمعية مساعدة الأفغانية في عهد حكومة جمهورية الإسلامية، محتجزا هناك، ونفت مرارا احتجازه.