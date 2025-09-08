Alsumaria Tv
البث المباشر
إخلاء مبنى بمطار هيثرو بسبب "مواد خطرة"

دوليات

2025-09-08 | 14:06
إخلاء مبنى بمطار هيثرو بسبب &quot;مواد خطرة&quot;
Sky News عربية
تم إخلاء أحد مباني مطار هيثرو في لندن بينما تستجيب خدمات الطوارئ لـ"حادث محتمل يتعلق بمواد خطرة".

وقال متحدث باسم المطار: "تم إغلاق مبنى الركاب رقم 4 وإخلاؤه بينما تستجيب خدمات الطوارئ للحادث. نطلب من المسافرين عدم التوجه إلى المبنى 4، ونقدم الدعم للموجودين في الموقع. جميع المباني الأخرى تعمل بشكل طبيعي، وسنزودكم بمزيد من المعلومات بمجرد توفرها".

وقال متحدث باسم فرقة إطفاء لندن: "رجال الإطفاء يستجيبون لحادث محتمل يتعلق بمواد خطرة في مطار هيثرو. وقد تم نشر فرق متخصصة لإجراء تقييم للمكان، وتم إخلاء جزء من المطار كإجراء احترازي أثناء الاستجابة للحادث".
كبير مستشاري ترامب يهاجم "بريكس": مثل مصاصي الدماء
17:30 | 2025-09-08
انفجار يهز حمص جراء غارة إسرائيلية
16:32 | 2025-09-08
اجتماع حاسم بين إيران والوكالة الدولية في دولة عربية
16:11 | 2025-09-08
كشف تفاصيل مقترح ترامب بشأن قطاع غزة
15:20 | 2025-09-08
مقترح أوروبي لفرض عقوبات على عملاق النفط الروسي
14:29 | 2025-09-08
قرار أمريكي بإنهاء العمل بمذكرات تفاهم مع الدول الأوروبية
14:01 | 2025-09-08

