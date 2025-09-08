مقترح أوروبي لفرض عقوبات على عملاق النفط الروسي

وذكر دبلوماسيون اليوم الاثنين، أن وفرنسا تدفعان نحو فرض عقوبات على شركة "لوك أويل" النفطية الروسية العملاقة في إطار حزمة جديدة من عقوبات بسبب النزاع في أوكرانيا.ويأتي هذا الاقتراح بينما يحاول الاتحاد الأوروبي التنسيق مع بشأن خطوات لزيادة الضغط على ، وتستشير ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حاليا الدول الأعضاء وهي تجهز لحزمة العقوبات التاسعة عشرة على منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في عام 2022.وقال دبلوماسيون، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن ألمانيا وفرنسا، اقترحتا في مبادرة مشتركة تم تداولها الأسبوع الماضي إدراج العملاقة "لوك أويل" وشركتها التجارية التابعة "ليتاسكو" على القائمة السوداء.كما يضغط الثنائي لاستهداف مصافي التكرير في دول ثالثة تشارك في تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، وشركات التداول التي تتعامل مع النفط الروسي، وفقا للدبلوماسيين.ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن مناقشة العقوبات لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنه لا يزال من غير الواضح أي المقترحات ستدخل في الاقتراح النهائي للمفوضية.وستحتاج العقوبات إلى موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، ومن المرجح أن تواجه معارضة شديدة من هنغاريا لاستهداف "لوك أويل".