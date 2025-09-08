اجتماع حاسم بين إيران والوكالة الدولية في دولة عربية

وسيشارك وزير الخارجية المصري بدر ، يوم الثلاثاء، في الاجتماع الثلاثي، الذي يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني، وتعزيز التعاون بين والوكالة الدولية، وسط مخاوف دولية متزايدة من تصعيد التوترات الإقليمية.وسيكون الاجتماع محورا لمناقشة تقرير الوكالة الأخير، الذي كشف عن زيادة في إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 60%، وهو مستوى قريب من 90% المطلوب للأغراض العسكرية، مما يثير تساؤلات حول الالتزامات الإيرانية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.ومن المتوقع أن يؤكد عراقجي المفاوض الإيراني الرئيسي في الملف النووي، على "الطبيعة السلمية" للبرنامج الإيراني، مع الدعوة إلى ضمانات دولية ضد العقوبات الأوروبية المحتملة.أما غروسي فقد أعرب في تصريحات سابقة عن "الحاجة إلى مزيد من الشفافية" من إيران لتجنب قرارات مجلس الوكالة الحاكم المقبل، الذي قد يؤدي إلى إحالة الملف إلى وتفعيل آلية "الإعادة الفورية" للعقوبات.ويأتي هذا الاجتماع في سياق حملات دبلوماسية مصرية مكثفة لإحياء المفاوضات النووية، بعد فشل جولات سابقة في وفيينا، ووسط تهديدات إسرائيلية بضربات عسكرية محتملة ضد المنشآت الإيرانية.