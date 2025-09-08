الصفحة الرئيسية
انفجار يهز حمص جراء غارة إسرائيلية
دوليات
2025-09-08 | 16:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
217 شوهد
أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على محيط مدينة
حمص
، مما تسبب بانفجار ضخم واندلاع للحرائق.
وتداولت وسائل إعلام
سوريا
أنباء تفيد بأنه تم استهداف مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للجيش السوري في منطقة "شنشار" جنوب محافظة
حمص
.
كما تم تداول أنباء بأن الطيران الإسرائيلي استهدف كلية الدفاع الجوي قرب قرية مسكنة جنوب حمص.
وذكر مستخدمون على
الانترنت
أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على محيط محافظة
اللاذقية
استهدفتا ثكنة عسكرية في بلدة سقوبين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
غارة إسرائيلية
حمص
الانترنت
اللاذقية
إسرائيل
سورية
سوريا
سانا
ستود
كريت
+A
-A
