كبير مستشاري ترامب يهاجم "بريكس": مثل مصاصي الدماء

وقال المسؤول الأمريكي وفق قناة "Real America's Voice": "لن تنجو أي من هذه الدول (بريكس) إذا لم تُبِع منتجاتها إلى وهي غير قادرة على البقاء دون التجارة مع الولايات المتحدة"، على حد قولهكما شكّك نافارو في قدرة الدول الأعضاء في "بريكس" على البقاء ككتلة موحدة، بسبب ما وصفه بـ"الكراهية والرغبة في قتل بعضها بعضا" بحسب اعتقاده.هذا وقد شارك الرئيس الروسي عبر الفيديو في قمة افتراضية طارئة لدول "بريكس"، اليوم الاثنين، كانت قد دعت إليها لمناقشة السياسات التجارية الأمريكية، إلى جانب العديد من قادة المنظمة.وعقدت قمة افتراضية طارئة لدول "بريكس" عبر تقنية الفيديو بدعوة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو ، وذلك ردا على الإجراءات التجارية الأمريكية الأخيرة.