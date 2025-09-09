الجيش الإسرائيلي يأمر سكان كافة مناطق مدينة غزة بإخلائها فورا

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إلى جميع سكان مدينة والمتواجدين في كل أحيائها، من وتفاح شرقا وحتى البحر غربا-الجيش الإسرائيلي مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع-من أجل سلامتكم، أخلوا فورا عبر محور باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي-البقاء في المنطقة خطير جدا-للإبلاغ عن حواجز وضعتها حماس أو محاولات عناصرها لمنع الإخلاء 0529625830".وكان الإسرائيلي دعا أمس سكان مدينة غزة إلى مغادرتها، في الوقت الذي أعلن فيه عن شن عملية برية واسعة النطاق في القطاع.وأعلن رئيس الوزراء نتنياهو من قيادة عن تدمير 50 برجا في غزة خلال يومين، مشيرا إلى أنه "هذه مجرد البداية".وقال في تصريحات: "تعليماتي هي محاربة أوكار الإرهاب بقوة. لقد قضينا بالفعل على أوكار الإرهاب في مخيمات اللاجئين، في ثلاث منها".وجاءت تصريحات نتنياهو بعد ما ادلى به الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الاثنين، عندما أعلن عن أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لتوسيع المناورة في غزة"، مشيرا إلى أن "إعصارا ضخما سيضرب سماء مدينة غزة اليوم".وتتناقض هذه التصريحات الإسرائيلية تماما مع الحديث عن مقترح لوقف إطلاق النار كان الرئيس الأمريكي قد أعلن عنه وقدمه إلى الجانبين في و"حماس" ويتضمن ضمانات بعدم قيام إسرائيل بتجديد إطلاق النار ما دامت المحادثات جارية.