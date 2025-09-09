عراقجي يرد على بيان الجامعة العربية ويجدد المواقف تجاه "إسرائيل" والجزر الخليجية

وقال عراقجي في تصريحات تابعتها ، إن "اتهامات بيان وزراء خارجية ضد مرفوضة جملة وتفصيلاً"، مضيفاً أن "تكرار الادعاءات حول جزر وطنب الكبرى وطنب الصغرى لا يغيّر الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية، إذ أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من السيادة الإيرانية، وإجراءاتنا فيها حق مشروع لحماية أمننا القومي".وأشار إلى أن "مزاعم التدخل في أو إرسال شحنات عسكرية عارية عن ، وهي صناعة صهيونية تهدف إلى صرف الأنظار عن جرائم الاحتلال في فلسطين وسوريا ولبنان واليمن"، مؤكداً تمسك إيران بسياسة حسن الجوار واحترام السيادة وتعزيز وحدة دول المنطقة.وتابع الوزير أن "إيران الأكثر فاعلية في حماية الملاحة بالخليج ومضيق هرمز، ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء يضمن حرية الملاحة وفق القانون الدولي"، مشدداً على أن "الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة لا يتحقق إلا عبر آليات إقليمية دون تدخل خارجي".وفي سياق متصل، رحب الوزير بإدانة الجامعة العربية للإبادة في غزة، داعياً إلى "قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني"، ومذكّراً بأن منذ عام 1974 تطالب بإخلاء من أسلحة الدمار الشامل، مع التحذير من "خطر الترسانة النووية الصهيونية".وختم بالقول: "نؤكد التزامنا بتعزيز لتحقيق الأمن المشترك، وندعو الدول لممارسة ضغوط حقيقية على لوقف خطر أسلحة الدمار الشامل لدى الكيان الصهيوني".