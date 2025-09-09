لأول مرة.. وفد روسي رفيع المستوى يزور سوريا

وذكرت تقارير صحفية: "وصول طائرة روسية إلى على متنها وفد رفيع المستوى".وبحسب مصادر فان الزيارة تأتي ضمن الاجتماعات التي بدأت خلال زيارة وزير الخارجية السوري الى لبحث الوجود الروسي في الأراضي السورية وعدد من الملفات الأخرى.