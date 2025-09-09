مصر تحتضن محادثات إيرانية ـ دولية لحسم ملف التعاون النووي

ونقلت وكالة "إرنا" مساء الاثنين عن الناطق باسم أنه "خلال زيارة للقاهرة، سيُعقد اجتماع مع للوكالة الذرية لاختتام المفاوضات حول جديد للتعاون بين والوكالة" من دون تحديد موعد.وأضافت الوكالة أن عراقجي، وهو المفاوض النووي الرئيسي من الجانب الإيراني، سيقوم أيضا بزيارة لتونس.وتجري محادثات مع إيران لتحديد سبل استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل في مواقعها النووية الرئيسية عقب القصف الإسرائيلي والأميركي في يونيو/حزيران الماضي.وعلّقت تعاونها مع الوكالة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها عليها في 13 يونيو/حزيران الماضي.وقصفت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.وتدخلت الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت 3 منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.وردت إيران بشن هجمات صاروخية أدت لتدمير مرافق ومراكز حيوية في إسرائيل، إلى جانب مقتل العشرات من الإسرائيليين.