حماس: استهداف وفد الحركة المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة - عاجل

وقال مصدر قيادي في الحركة، ان " استهدفت الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في ".وأضاف، ان "الاجتماع استهدف بينما كان يناقش مقترح الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار".وكانت قد سمعت دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد أعمدة دخان في سماء حي كتارا، حسبما أفادت وكالة رويترز للانباء.