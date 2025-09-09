"الجيش الاسرائيلي": استهدفنا قيادة الصف الأول لحركة حماس بضربة دقيقة في قطر - عاجل

وذكر في بيان "الجيش والشاباك عبر هاجموا بشكل دقيق قيادة حماس. القيادات التي استهدفت قادت أنشطة التنظيم الإرهابي لسنوات ومسؤولة مباشرة عن مجزرة 7 أكتوبر".وتابع البيان: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم حماس المسؤول عن 7 أكتوبر".وكانت قد أفادت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، باستهداف وفدها المفاوض أثناء اجتماعه في .وقال مصدر قيادي في الحركة، ان " استهدفت الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة".وأضاف، ان "الاجتماع استهدف بينما كان يناقش مقترح الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار".وكانت قد سمعت دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد أعمدة دخان في سماء حي كتارا، حسبما أفادت وكالة رويترز للانباء.