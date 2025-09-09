قطر تعلق على العملية الاسرائيلية ضد قادة حماس في الدوحة

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء لحركة حماس في العاصمة القطرية . هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في ".وأكدت الوزارة، أن "الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".وشددت على "إن دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".وأعلن "الجيش الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، استهداف قيادة الصف الأول لحركة حماس بضربة دقيقة في قطر.وكانت قد أفادت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، باستهداف وفدها المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة.