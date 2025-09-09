الجامعة العربية تدين الهجوم الصهيوني على الدوحة

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان تابعته النيوز، إن "الاستهداف هو انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة التي سعت منذ بداية الحرب على مع كل من والولايات المتحدة للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت في ذلك جهداً مشهوداً ومخلصاً بهدف وضع حد لحرب الإبادة التي يواصل الكيان الصهيوني شنه في غزة.وأضاف إن " تتضامن مع دولة ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وفي أية إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها".وشدد المتحدث على أن" السلوك الصهيوني صار خارجاً على كل عرف دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت، بما يحمل مسؤولية"، مؤكدة" في التعامل مع هذه الدولة التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة".