السعودية تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر وتؤكد استعدادها لمساندتها بكل الإمكانيات

وذكرت الخارجية في بيان، انه "تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة الشقيقة" مؤكدةً "تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات".وحذرت السعودية، من "العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الدولية".من جانبه، أدان ولي السعودي ، خلال اتصال هاتفي مع امير دولة قطر الاعتداء الإسرائيلي على .ونقلت وكالة "واس" السعودية، أن "ولي العهد أجرى اتصالًا هاتفيًا بأمير دولة قطر، أكد خلاله وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة، وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على اراضي قطر والذي يُعدّ عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية".