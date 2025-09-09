مقتل نجل القيادي بحماس "خليل الحية" ومدير مكتبه بقصف الدوحة

وأكدت "شبكة قدس" الإخبارية نقلا عن مصادر "سقوط قتلى وإصابات نتيجة الغارة الإسرائيلية في ".وذكرت الشبكة إن عددا من عائلة والعاملين في مكتبه لقوا مصرعهم في القصف "الإسرائيلي".وفي وقت سابق، أعلن الجيش "الإسرائيلي" أنه هاجم عبر بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".