وسائل الاعلام تشرك أمريكا ونتنياهو يؤكد: ضربة الدوحة مستقلة بالكامل

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، ان " أعطى الضوء الأخضر للهجوم على قيادة حماس في قطر".وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء عن مكتبه، قال نتنياهو إن "العملية التي نفذت اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية مستقلة بالكامل".وأضاف أن " بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ ضربة جوية ضد "قيادة حركة حماس"، بينما أكدت قطر أن تل أبيب استهدفت "مقرات سكنية" لمسؤولين في الحركة الفلسطينية في .وأفاد بيان عسكري إسرائيلي "هاجم الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) من خلال قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس الإرهابية".وفي حين لم يذكر البيان مكان الاستهداف، أكد مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس برس أن تل أبيب شنّت غارات جوية استهدفت قادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية.وقال المسؤول "اسم العملية هو قمة النار. نفذنا غارات جوية".ونددت قطر بهجوم "جبان" قالت إنه استهدف مقارا سكنية لأعضاء في لحماس في الدوحة.وقال المتحدث باسم في منشور على منصة إكس "تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة".وكان صحفيون في في الدوحة أفادوا في وقت سابق بسماع دوي انفجارات وتصاعد سحب دخان. وبحسب المراسل الذي توجّه إلى المكان، فرضت الشرطة طوقا أمنيا ومنعت الاقتراب.حمم 7 أكتوبرحمّل البيان الإسرائيلي قيادة حماس المستهدفة "المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين أول) وإدارة الحرب ضد إسرائيل"، في إشارة إلى هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في العام 2023، والذي مثّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير توعّد باستهداف قادة الحركة في الخارج، مشيرا إلى أن "معظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج، وسنصل إليهم أيضا".واستضافت الدوحة في مراحل سابقة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس سعيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ضمن جهود الوساطة التي تولتها مع مصر والولايات المتحدة.