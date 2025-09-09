منها الملاعب.. إسبانيا تعتزم حظر التدخين في عدة أماكن

وقالت وزيرة ، مونيكا ، للصحفيين: "سنضع دائمًا الصحة العامة فوق المصالح الخاصة. لكل شخص الحق في تنفس هواء نقي... وعيش حياة أطول وأفضل".وانتقد قطاع الضيافة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الشرفات الخارجية في إسبانيا، التي تُستخدم على مدار العام، تحظى بإقبال كبير من المدخنين. والتدخين في الأماكن المغلقة محظور في البلاد منذ عام 2011.ويأتي مشروع القانون في أعقاب تشريع مماثل دخل حيز التنفيذ في في يوليو/ تموز الماضي، لكن فرنسا استثنت شرفات المقاهي والسجائر الإلكترونية من الحظر.كما يأتي مشروع القانون الجديد، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان وقد يخضع للتعديل، في وقت تُشدد فيه دول أوروبية، تزداد نفورًا من التدخين، القيود على منتجات التبغ وما يشابهها. ومع ذلك، لا تزال أوروبا تسجل أعلى معدلات التدخين عالميًا، حيث يدخن نحو ربع البالغين.ولم تحقق الحكومة نجاحًا يُذكر في إقرار التشريع في البرلمان، الذي يعاني من عميق في الآونة الأخيرة.وتُظهر بيانات أن أكثر من 50 ألف شخص يموتون سنويًا في إسبانيا لأسباب تتعلق بالتدخين، أي حوالي 137 حالة وفاة يوميًا.وتقول العالمية إن النص النهائي لمشروع القانون، الذي أقرته الحكومة ، لا يتضمن السياسة المطبقة بالفعل في 25 دولة، والتي تفرض إزالة جميع العلامات التجارية من علب السجائر.