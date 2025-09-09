لبنان.. إصرار حكومي على نزع سلاح حزب الله: العملية ستتم بـ3 أشهر

وقال رجي لوكالة "فرانس برس": "قائد الجيش هيكل عرض على الأسبوع الماضي، خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تتضمن الأولى منها "ثلاثة أشهر ينتهي حصر السلاح نهائيا خلالها في جنوب الليطاني بالكامل".وأشار إلى أن تنفيذ الخطة سيكون تدريجيا، وبما يراعي الحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد، مضيفا أن "مصممة على بسط سيادتها الكاملة على أراضيها، وحماية أمن المواطنين في الجنوب وكافة المناطق".