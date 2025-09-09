ماكرون: الضربات الإسرائيلية في الدوحة "غير مقبولة"

أكد إن الهجمات التي شنتها الثلاثاء في ضد قادة حركة حماس الفلسطينية "غير مقبولة أيا كانت دوافعها.



وأعرب عن "تضامنه مع وأميرها الشيخ ".

وكتب الرئيس الفرنسي على شبكة إكس "يجب ألا تمتد الحرب إلى المنطقة تحت أي ظرف من الظروف".وأعرب عن "تضامنه مع وأميرها الشيخ ".