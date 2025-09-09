قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة

وذكر بيان للوزارة، " أن دوي الانفجارات الذي سُمع في أنحاء متفرقة من مدينة عصر اليوم الثلاثاء كان نتيجة استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء لحركة حماس في العاصمة القطرية".وبحسب المعطيات الأولية، وفق البيان، "فقد أسفر الاعتداء عن استشهاد (الوكيل عريف / بدر سعد الدوسري) من منتسبي قوى الأمن الداخلي (لخويا) أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية".وأضاف البيان: "تواصل الجهات المختصة مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتواءه بكفاءة عالية".وأكدت "بمشاركة قوة الأمن الداخلي (لخويا) أنها تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والتي تظل دائماً في مقدمة الأولويات، مهيبة بالجميع استقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة وعدم الالتفات إلى الشائعات".