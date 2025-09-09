Alsumaria Tv
البث المباشر
مصدر: إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف جاء بشروط
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة

دوليات

2025-09-09 | 12:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
14,985 شوهد

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الثلاثاء، ان الاعتداء (الإسرائيلي) أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين.

وذكر بيان للوزارة، "تعلن وزارة الداخلية أن دوي الانفجارات الذي سُمع في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة عصر اليوم الثلاثاء كان نتيجة استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية".

وبحسب المعطيات الأولية، وفق البيان، "فقد أسفر الاعتداء عن استشهاد (الوكيل عريف / بدر سعد محمد الحميدي الدوسري) من منتسبي قوى الأمن الداخلي (لخويا) أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية".

وأضاف البيان: "تواصل الجهات المختصة مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتواءه بكفاءة عالية".

وأكدت وزارة الداخلية "بمشاركة قوة الأمن الداخلي (لخويا) أنها تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والتي تظل دائماً في مقدمة الأولويات، مهيبة بالجميع استقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة وعدم الالتفات إلى الشائعات".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
اخترنا لك
شقيقة تسوركوف تعلق على تحريرها: عائلتي في غاية السعادة
16:54 | 2025-09-09
أول تعليق لترامب بعد الافراج عن إليزابيث تسوركوف
16:51 | 2025-09-09
ترامب بشأن الهجوم على قطر: قرار اتخذه نتنياهو
16:28 | 2025-09-09
الطاقة الذرية تكشف مضمون الاتفاق الجديد مع إيران
16:22 | 2025-09-09
قطر تعلن: نحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر
15:50 | 2025-09-09
طهران تهدد: الاتفاق الجديد سيعتبر منتهيا إذا تعرضنا للعدوان
15:45 | 2025-09-09

حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
