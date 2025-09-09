أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي بعد قصف الدوحة

وقال الأمين العام إن "دول تتضامن بشكل كامل مع الشقيقة وتقف معها صفا واحدا مع أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر، الذي تجاوز ومزق كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية التي أقرتها دول العالم وفي مقدمتها ، مما يحتم على النهوض فورا والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة وردعه عن كافة ممارساته التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة".وأضاف أن "لدولة جهود قيمة وكبيرة في الوساطات لحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية ووقف إراقة الدماء، بشهادة العديد من الأطراف المتنازعة، وتسعى دائما لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، مشيرا الى أن "استضافتها للوفد المفاوض للمكتب السياسي لحركة حماس تأتي ضمن جهود وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة في ، وإطلاق سراح المحتجزين، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر بشكل موجه بدقة قيادة حماس في ، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".