الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن رصد صاروخ من اليمن

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن رصد صاروخ أطلق من .​

وقالت الجبهة، "تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط وجنوب بعد رصد صاروخ أطلق من ".

الى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، "تم اعتراض الصاروخ اليمني".