حماس تعلن "فشل إسرائيل" باغتيال قياداتها في الدوحة

وقالت "حماس" في بيان: "محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية اليوم؛ جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل والقوانين الدولية".وأضافت: "لقد مثّلت هذه الجريمة عدوانًا على سيادة الشقيقة، التي تضطلع مع الشقيقة بدورٍ مهم ومسؤول في رعاية الوساطة والجهود الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يكشف مجددًا الطبيعة الإجرامية للاحتلال ورغبته في تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق".وأكدت "فشل العدو في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض".